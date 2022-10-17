Подросток получил огнестрельное ранение в ЗКО: в полиции рассказали подробности

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Западно-Казахстанской области рассказали подробности происшествия с выстрелом из ружья в 15-летнего подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Четвёртого октября в селе Хан Ордасы Бокейординского района 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение передней брюшной стенки. Санитарной авиацией его доставили в областную детскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, стрелявшим оказался его сверстник. 15-летний подросток в тот день, находясь в гараже во дворе дома на улице Маметовой, по неосторожности выстрелил из ружья марки ATA ARMS 12-ого калибра. Оружие принадлежало его 28-летнему дяде.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью». В отношении владельца огнестрельного ружья также составлен протокол по статье 484 КоАП РК «Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия».

В 2018 году в регионе произошёл аналогичный случай. Тогда 14-летний подросток случайно выстрелил из ружья в сверстника. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что огнестрельное ранение он получил в шею, после чего находился в реанимации.

Как стало известно на брифинге в РСК, пострадавший от огнестрельного ранения является сыном заместителя начальника отдела по тыловому обеспечению ДВД ЗКО.



