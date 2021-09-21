Подросток похитил три воздушно-газовых оружия похитил из ТРЦ в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Три воздушно-газовых оружия похитил подросток из ТРЦ в Жезказгане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 сентября в УП города Жезказгана Карагандинской области обратился администратор одного из развлекательных центров. Он сообщил о краже трех единиц воздушно-газового оружия. Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге.

Выяснилось, данное оружие хранилось в контейнере, который находится на территории центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 16-летнего подростка, который дал признательные показания. Все похищенное оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.

