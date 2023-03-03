Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шестнадцатилетний юноша погиб при падении с высоты в одном из многоэтажных домов города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел в микрорайоне Алмагуль 2 марта около 23:30. Подросток 2007 года рождения погиб при падении с высоты в одном из многоэтажных домов. В настоящее время по факту гибели подростка соответствующими органами проводится расследование.

«Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно- процессуального кодекса Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.



