Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

    3 Марта 2023, 11:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шестнадцатилетний юноша погиб при падении с высоты в одном из многоэтажных домов города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел в микрорайоне Алмагуль 2 марта около 23:30. Подросток 2007 года рождения погиб при падении с высоты в одном из многоэтажных домов. В настоящее время по факту гибели подростка соответствующими органами проводится расследование.

    «Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно- процессуального кодекса Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Эвакуированные жители села Каратал в Актюбинской области возвращаются в свои дома
    Землетрясение магнитудой 4 балла зафиксировали в Турции
    Ущерб от разрушительных землетрясений посчитали в Турции
    Жителей поселка Каратал в Актюбинской области эвакуируют из-за угрозы подтопления
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров