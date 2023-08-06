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    Подросток погиб от выстрела во время драки в Алматинской области

    6 Августа 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На данный момент все участники происшествия, в результате которого погиб 17-летний подросток, задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой нп Telegram-канал Polisia.kz.

    5 августа во дворе во дворе одного из домов в селе Байдибек Би Енбекшиказахского района обнаружен труп 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти.

    «Установлено, что смертельное ранение подростку нанесено из ружья. Оно принадлежит отцу одного из задержанных. В настоящее время 9 подозреваемых водворены в ИВС Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ст.99 ч.2 п.9,14 УК РК и начато досудебное расследование», - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

    Установлено, что около 12 ночи произошла драка среди молодежи, в результате которой один из участников получил огнестрельное дробовое ранение, от которого скончался.

    По словам начальника ДП области, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы.

    «В отношении других участников возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РК «Хулиганство», – уточнил Бауыржан Аленов.

    Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия
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