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    Подросток погиб от ножевого ранения в драке в Кентау

    15 Сентября 2022, 13:04

    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Подросток погиб от ножевого ранения в драке в Кентау. По факту убийстваполицейскими Туркестанской области проводится досудебное расследование. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть департамента полиции Туркестанской области поступило сообщение о том, что в одном из прилегающих сел города Кентау обнаружено тело молодого человека с ножевым ранением. Им оказался учащийся 10 класса. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство ДП Туркестанской области, а также представители прокуратуры.

    Около полуночи произошел конфликт между несовершеннолетними жителями двух поселков на бытовой почве. С целью раскрытия тяжкого преступления стражи порядка провели подворный обход, опросили очевидцев и провели другие неотложные мероприятия по задержанию подозреваемых.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – жителя соседнего поселка. По факту проводится досудебное расследование по ст. 99 ч.2 «Убийство». Принимаются меры к задержанию остальных участников конфликта. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Обстановка в населенном пункте стабильная. Для обеспечения общественного порядка и безопасности задействованы сотрудники полиции ДП Туркестанской области.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Происшествия МВД РК
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