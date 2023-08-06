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    Подросток погиб на аттракционе во Франции

    6 Августа 2023, 22:02

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье власти французского города Кап-д'Агд на юге Франции сообщили, что 17-летний подросток погиб, а 19-летняя девушка серьезно пострадала после инцидента на аттракционе в «Луна-парке», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Два человека стали жертвами несчастного случая во время использования аттракциона «Адреналин». Подросток скончался от полученных травм, а девушка доставлена в экстренное отделение больницы Монпелье», - заявил местный прокурор Рафаэль Балланд.

    По его данным, инцидент произошел на аттракционе, который имитирует падение с высоты 60 метров. Он добавил, что четыре человека, в том числе менеджер «Луна-парка», допрашиваются в ходе расследования.

    В воскресенье парк развлечений был закрыт, а районы вокруг аттракциона перекрыты полицией.

    Мэр города сообщил, что во время трагического случая была ветренная погода, что достаточно редко для этой местности. Возможно, сильные порывы ветра могли привести к аварии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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