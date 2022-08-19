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    Подросток осужден почти на 8 лет за закладку наркотиков в Караганде

    19 Августа 2022 11:16

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На 7,5 лет осужден подросток за закладку наркотиков в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В погоне за легкими деньгами на «работу» закладчика наркотиков согласился несовершеннолетний учащийся одного из колледжей Караганды. В один из дней, делая закладки «синтетики», он был задержан сотрудниками полиции. У юноши изъяли несколько пакетиков с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это наркотическое средство «мефедрон».

    В ходе досудебного расследования вина несовершеннолетнего была полностью доказана. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области за совершение преступления, предусмотренного пунктами 1, 3, 5 части третьей статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, он осужден на семь лет шесть месяцев лишения свободы.

    Полицейские предупреждают, многие молодые люди, которые выбирают подобный «заработок», считают, что ничего криминального в этом нет. Ведь они не передают наркотические средства из рук в руки, а, следовательно, по их мнению не нарушают закон. Однако действия по закладке наркотических средств квалифицируется как сбыт, за это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. А уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 14 лет.
    #Карагандинская область #Борьба с преступностью #Судебный процесс #Борьба с наркотиками #Караганда
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