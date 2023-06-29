Подросток на скутере погиб в результате столкновения с автомобилем в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По пр. Абылхаир хана напротив мечети Нур-Гасыр произошло столкновение автомашины Ваз-21103 и скутера под управлением несовершеннолетнего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В результате ДТП, произошедшего 28 июня, водитель скутера, 17-летний подросток, доставлен в ЦОМИД, который спустя несколько часов от полученных травм скончался в реанимационном отделении. Пассажир скутера, 19-летний парень с переломом госпитализирован в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.