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    Подросток на скутере погиб в результате столкновения с автомобилем в Актобе

    29 Июня 2023, 14:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По пр. Абылхаир хана напротив мечети Нур-Гасыр произошло столкновение автомашины Ваз-21103 и скутера под управлением несовершеннолетнего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В результате ДТП, произошедшего 28 июня, водитель скутера, 17-летний подросток, доставлен в ЦОМИД, который спустя несколько часов от полученных травм скончался в реанимационном отделении. Пассажир скутера, 19-летний парень с переломом госпитализирован в больницу.

    Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП Актобе
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