Подросток на мотоцикле столкнулась с легковушкой в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – ДТП с участием мотоцикла, за рулем которого находилась несовершеннолетняя, произошло в Степногорске. 15-летняя пассажирка была госпитализирована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамент полиции Акмолинской области, в Степногорске на перекрестке улиц Бейбітшілік и Достық произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Сотрудниками полиции по приезду на место происшествия предварительно было установлено, что 52-летний водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ-2103, двигался по ул. Республики г. Степногорска в направлении ул. Бейбітшілік. На перекрестке, совершая маневр поворота налево, допустил касательное столкновение со встречно движущимся мотоциклом неизвестной марки под управлением 15-летней несовершеннолетней», - пояснили в ведомстве.

15-летняя пассажирка мотоцикла после случившегося была госпитализирована в травматологическое отделение с различными травмами. Назначен ряд экспертиз.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

«Проводимые меры профилактики со стороны сотрудников местной полиции по предупреждению нарушений правил дорожного движения дают свои положительные результаты. Отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий на 36,4%. Если в прошлом году было 16 ДТП, 24 раненых и 5 погибших, то в этом году в Акмолинской области произошло 7 ДТП, в которых насчитывается 10 раненых и 1 погибший», - резюмировали в ведомстве.

Стражи порядка призвали акмолинцев быть более внимательными на дорогах.