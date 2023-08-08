Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Подросток на мотоцикле столкнулась с легковушкой в Степногорске

    8 Августа 2023, 12:01

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – ДТП с участием мотоцикла, за рулем которого находилась несовершеннолетняя, произошло в Степногорске. 15-летняя пассажирка была госпитализирована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамент полиции Акмолинской области, в Степногорске на перекрестке улиц Бейбітшілік и Достық произошло дорожно-транспортное происшествие.

    «Сотрудниками полиции по приезду на место происшествия предварительно было установлено, что 52-летний водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ-2103, двигался по ул. Республики г. Степногорска в направлении ул. Бейбітшілік. На перекрестке, совершая маневр поворота налево, допустил касательное столкновение со встречно движущимся мотоциклом неизвестной марки под управлением 15-летней несовершеннолетней», - пояснили в ведомстве.

    15-летняя пассажирка мотоцикла после случившегося была госпитализирована в травматологическое отделение с различными травмами. Назначен ряд экспертиз.

    Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

    «Проводимые меры профилактики со стороны сотрудников местной полиции по предупреждению нарушений правил дорожного движения дают свои положительные результаты. Отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий на 36,4%. Если в прошлом году было 16 ДТП, 24 раненых и 5 погибших, то в этом году в Акмолинской области произошло 7 ДТП, в которых насчитывается 10 раненых и 1 погибший», - резюмировали в ведомстве.

    Стражи порядка призвали акмолинцев быть более внимательными на дорогах.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней
    Водопровод изношен на 90%: Депутат Мажилиса РК пообещала решить проблему сельчан в Акмолинской области
    Два человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области
    Женщина погибла в ДТП в Актобе
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области