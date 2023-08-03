Подросток на авто сбил пешеходов в Актюбинской области: скончался трехлетний ребенок

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетний водитель совершил смертельный наезд в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«2 августа примерно в 21:30 часов в селе Сарыжар Мартукского района 17-летний водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь по улице Айтеке би, допустил наезд на 28-летнего пешехода и двух несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть дороги. В результате ДТП 3-летний ребенок скончался в карете скорой помощи, двое других пешеходов госпитализированы в больницу города Актобе», - говорится в сообщении полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.