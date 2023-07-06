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    Подросток катался на машине отца и нарушил несколько ПДД в Туркестанской области

    6 Июля 2023, 01:27

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили несовершеннолетнего, неоднократно нарушившего ПДД на автомобиле отца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

    Полицейские Туркестанской области установили, что несовершеннолетний, управляя автомобилем марки «Hyundai Sonata», в течение суток неоднократно нарушил правила дорожного движения на улицах города Сарыагаш.

    «По данному факту полицейские, принявшие оперативные меры, установили, что подростком оказался 16-летний житель города Сарыагаш. В отношении него составили административные протокола по статьям «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» и «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», - сообщили в полиции.

    Как выяснилось, несовершеннолетний управлял автомашиной своего отца. На отца подростка составили административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, либо лицу, лишенному права управления транспортным средством».

    Автомобиль нарушителя стражи порядка водворили на штрафстоянку в городе Сарыагаш. Также, со стороны полицейских правонарушителю были показаны автомобили, попавшие в ДТП и доставленные на штрафстоянку, и проведена разъяснительная работа.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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