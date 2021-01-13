Подросток из Казахстана погиб на горнолыжной базе в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гибель казахстанского школьника на кыргызстанской горнолыжной базе в Караколе подтвердили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанский консул на связи с родными погибшего мальчика и местными правоохранительными органами. Родителям мальчика будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь. По предварительным данным, наш соотечественник погиб из-за несоблюдения правил техники безопасности при катании на лыжах», - пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Как сообщило кыргызстанское информационное агентство 24.kg, 3 января текущего года 35-летняя жительница города Нур-Султана со своим 13-летним сыном приехала в гости к двоюродному брату, который проживает в Токмаке Чуйской области. 10 января двоюродный брат со своей семьей и племянником поехали в Каракол. Они поселились в одной из гостиниц города и выезжали на горнолыжную базу «Каракол» на отдых.

Примерно в 13.00 часов 12 января во время отдыха мальчик поднялся на подъемнике на высоту 3 тысячи 40 метров, где совершил спуск по западной трассе. На высоте 2 тысячи 700 метров при повороте с западной на восточную трассу он ударился об ель. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что несовершеннолетний получил переломы ноги и шеи. Для полного выяснения всех обстоятельств гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза и ведутся следственные мероприятия.

Отмечается, что 31 января погибшему исполнилось бы 14 лет.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором отдыхающие этой горнолыжной базы просят администрацию обеспечить безопасность посетителей.