Подросток из Экибастуза проткнул предплечье арматурой

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Молодой человек перелезал через забор и получил травму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 июня, в 23:40, поступило сообщение о том, что в Экибастузе подросток 2008 года рождения перелезая через металлический забор проткнул арматурой предплечье», - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Спасатели, прибыв к месту вызова с помощью гидравлического инструмента отрезали прут у забора, освободили подростка и передали скорой помощи.

«На месте происшествия работали 2 спасателя и одна единица техники, а также сотрудники службы «102», - добавили в ДЧС.