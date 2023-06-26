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    Подросток из Экибастуза проткнул предплечье арматурой

    26 Июня 2023, 11:39

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Молодой человек перелезал через забор и получил травму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 июня, в 23:40, поступило сообщение о том, что в Экибастузе подросток 2008 года рождения перелезая через металлический забор проткнул арматурой предплечье», - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    Спасатели, прибыв к месту вызова с помощью гидравлического инструмента отрезали прут у забора, освободили подростка и передали скорой помощи.

    «На месте происшествия работали 2 спасателя и одна единица техники, а также сотрудники службы «102», - добавили в ДЧС.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Происшествия ДЧС Дети Экибастуз
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