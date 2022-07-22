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    Подростки устроили погром в парке Туркестана

    22 Июля 2022, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подростки устроили погром в парке Туркестана. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции города Туркестана поступила жалоба от сотрудников учреждения «Зеленый Туркестан» о том, что неизвестные сломали в парке три скамейки и мусорный ящик. Получив сообщение, стражи порядка приняли оперативные меры.

    В первую очередь, для выявления виновных привлекли участковых инспекторов полиции. Провели оперативно-розыскные мероприятия. Опросили очевидцев и тщательно изучили камеры видеонаблюдения.

    В результате полицейские обнаружили видеозапись, на которой запечатлены действия лиц, совершивших указанные правонарушения. Таким образом, сотрудники полиции установили трех молодых людей. Ими оказались местные жители.

    Как выяснилось, трое несовершеннолетних, гуляя по парку около 04:55 часов утра, совершили нелицеприятный поступок из-за любопытства. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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