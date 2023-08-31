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    Подростки избили сверстника в Кызылорде: суд вынес решение

    31 Августа 2023, 17:00

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетних подсудимых О., Б., К. по п. 1) ч. 2 ст. 293, п. 5), 8) ч. 2 ст. 107 УК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    В суде по уголовному делу установлено, что подсудимые 6 апреля около 14 часов в парке, после разногласий с потерпевшим С., окружили его, сбили на землю, пнув его по ноге, ударили кулаком четыре раза по лицу, ударили два раза в область груди и головы, тем самым группой лиц по предварительному сговору нарушив общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений, умышленно причинив средней тяжести вред здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего, доведя до конца запланированные преступные действия, скрылись с места происшествия.

    Чем подтверждается судебное заключение:

    В главном судебном разбирательстве двое несовершеннолетних подсудимых полностью признали свою вину, а третий вину не признал.

    По заключению комиссионных экспертов, вследствии нанесения травмы вокруг обоих глаз, левой височной кости, отека грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмы пострадавшему причинен вред здоровью «легкой» степени.

    Травмы левой поверхности лица, перелома ребер, телесные травмы 1-го шейного отдела позвоночника, причинили вред здоровью «средней» степени. Телесные повреждения на теле утверждены как неопасные для жизни.

    В ходе проведения следствия и в суде представитель потерпевшего с заявлением о взыскании какого-либо ущерба не обращался.

    Прокурор запросил подсудимым назначить наказание в виде года ограничение свободы.

    Согласно ч. 3 ст. 11 УК, уголовные правонарушения подсудимых относятся к категории преступлений средней тяжести. Согласно ч. 7 ст. 81 УК несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой тяжести или преступление средней тяжести, несвязанное с причинением смерти, лишение свободы не назначается.

    Приговором суда несовершеннолетние подсудимые признаны виновными, им по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено наказание в виде года ограничение свободы.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Происшествия МВД РК Кызылорда
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