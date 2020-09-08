Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Подростки из России нелегально пересекли границу с Казахстаном

    8 Сентября 2020, 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали четверых несовершеннолетних граждан РФ за незаконное пересечение Государственной границы РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

    «7 сентября сотрудники миграционной службы отдела полиции на станции Петропавловск в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Транзит», во время отработки установили и задержали четверых несовершеннолетних граждан Российской Федерации, в возрасте 13-17 лет», - сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

    По его словам, подростки незаконно пересекли государственную границу в вагоне грузового поезда, перевозившего уголь, минуя пограничные посты с территории РФ Омской области на территорию Республики Казахстан.

    В настоящее время проводится расследование.

    «С начала т.г. принятыми мерами за нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан зарегистрировано 12 преступлений, из которых за незаконное пересечение государственной границы 10, за организацию незаконной миграции 2. К административной ответственности привлечено 345 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Республике Казахстан. Постановлениями судов выдворены за пределы страны 74 иностранца», - проинформировал О. Бекиев.

    Также он напомнил, что сотрудниками транспортной полиции на железнодорожных вокзалах и в аэропортах республики оказывается правовая помощь иностранцам (в случае нарушения миграционного законодательства осуществляется выездная регистрация, выдача выездных виз и при форс-мажорных обстоятельствах (метеоусловий, задержка авиарейсов и.т.д.) без задержки от вылета.

    «За текущий период иностранным гражданам выдано 59 выездных виз и 180 выездных регистраций», - добавил полковник полиции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Северо-Казахстанская область Происшествия Пограничники
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Ряд нарушений в области защиты конкуренции выявили в деятельности КТЖ
    Финансовые нарушения при госзакупках на 55 млрд тенге установили в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам