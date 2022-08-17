Подростка за рулем автомобиля задержали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Несовершеннолетнего водителя задержали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники батальона патрульной полиции при патрулировании территории областного центра остановили водителя автомобиля BMW, который нарушил правила дорожного движения.

«В ходе проверки документов было установлено, что за рулем находился 17-летний житель города Тараза. Для выяснения обстоятельств родители подростка были вызваны в отдел полиции», - пояснили в ведомстве.

Несовершеннолетний житель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 612 КоАП Республики Казахстан «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления». На нарушителя наложен штраф на сумму 61 260 тенге.

Как сообщалось, в рамках проводимого с 18 июля в Жамбылской области месячника «Безопасная дорога» полицейские провели акцию «Шоковая терапия» для жамбылских водителей. По улицам Тараза и по республиканской трассе проехал эвакуатор с разбитым в ДТП автомобилем, на крыше которого стояла «смерть с косой», символически напоминая о том, что низкая дисциплина и безответственность водителей все чаще приводят к печальному исходу.

С начала года на территории Жамбылской области произошло 853 дорожно-транспортных происшествия, погиб 141 человек. При этом 98% ДТП произошли по вине водителей. Основными причинами являются превышение скоростного режима, сон за рулем, выезд на встречную полосу.

В жамбылском регионе растет количество транспортных средств, интенсивность движения и, как следствие, число аварийных ситуаций. Для повышения транспортной дисциплины среди водителей с 19 июля по 18 августа в Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого уже выявлено более 18 тыс. нарушений правил дорожного движения.

