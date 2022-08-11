Подростка украли и заставили работать в ауле – полиция прокомментировала инцидент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В общественный фонд «НеМолчиKZ» поступило тревожное сообщение от 16-летнего подростка, который сообщил о том, что его насильно вывезли из Нур-Султана и заставили работать в ауле. Полиция провела проверку, подросток находится дома в Нур-Султане, он цел и невредим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень тревожное сообщение от мальчика 16 лет, который заявил, что его украли из Нур-Султана и заставляли работать где-то в ауле, применяя насилие», - написала глава общественного фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари.

Дина Тансари отправила это обращение дежурному МВД РК на мессенджер WhatsApp. Руководитель фонда попросила столичный департамент полиции проверить сообщение. Адрес и ФИО мальчик не оставил, имеется только фото.

В пресс-службе полиции сообщили о том, что по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции уже вышли на связь с ребенком.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что якобы подростка из столицы заставили работать в ауле. Сотрудниками полиции установлено, что 17-летний несовершеннолетний находится дома в Нур-Султане, он цел и невредим. В ходе выяснения обстоятельств мать подростка пояснила, что на период летних каникул отправила сына в поселок в Восточно-Казахстанской области, к родственникам. Так как юноше не понравилось находиться там, он написал об этом в социальных сетях. Законный представитель несовершеннолетнего от каких-либо заявлений отказывается, претензий ни к кому не имеет», - прокомментировали в полиции.



