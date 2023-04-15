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    Подростка намотало на вал тюковального пресса в Абайской области

    15 Апреля 2023, 15:42

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Страшный несчастный случай произошел с подростком в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «14 апреля в Бескарагайском районе подросток со своим знакомым тюковали сено. Во время этого потерпевший стоял между трактором и тюковальным прессом, соединенным приводом вала с трактором. Решив перепрыгнуть через привода вала, он зацепился одеждой за вал, из-за чего его замотало. 17-летний подросток скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

    По данному факту начато досудебное расследование.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Абайская область
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