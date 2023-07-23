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    Подростка на мопеде сбили в Талдыкоргане

    23 Июля 2023, 11:31

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане произошло жесткое столкновение мопеда и легкового автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео момента дорожно-транспортного происшествия появилось в сети.

    В департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что столкновение автомашины Toyota Camry со скутером случилось на пересечении улиц Абылайхана - Сланова.

    «В ДТП пострадал 13-летний водитель скутера, который с различными травмами был госпитализирован в больницу», - отметили в пресс-службе ДП региона.

    По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.

    «Автотранспортные средства помещены на спецстоянку. На время расследования в отношении водителя японской иномарки избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке», - добавили в полиции.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    ДТП МВД РК Жетысуская область полиция
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