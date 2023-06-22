Подростка из Павлодара накажут за рассылку в мессенджерах о бомбах в школах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре выявлен подросток, который неоднократно рассылал по электронным адресам сообщения о якобы заложенных бомбах в учебных заведениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

По каждому случаю на указанные адреса направлялись экстренные службы, саперы и кинологи. Сотрудниками полиции производилось оцепление объектов. К счастью, в ходе осмотров специалистами помещений и прилегающих территорий угрозы не подтверждались.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлена личность несовершеннолетнего «Л». Им оказался ученик 8 класса одной из городских школ, который признался, что совершал такие поступки только ради шутки», - сообщили в ведомстве.

Теперь в отношении хулигана ведется досудебное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП (17 млн 250 тыс тенге) либо исправительной работы в том же размере, либо ограничения свободы до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.