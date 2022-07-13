Подробности задержания Нурлана Масимова сообщили в КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подробности задержания экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова, разыскиваемого за совершение особо тяжкого коррупционного преступления, сообщили в Комитете Национальной безопасности РК, передает МИА «Казинформ».

По информации Комитета, при содействии спецслужб Российской Федерации, на восточном участке казахстанско-российской границы, при попытке ее незаконного перехода вне пунктов пропуска была задержана группа лиц из числа граждан РК и РФ.

«Среди них установлен объявленный в розыск экс-начальник департамента полиции по Павлодарской области Нурлан Масимов, первоначально представившийся под вымышленными данными», - сообщили в КНБ.

В рамках имеющихся договоренностей, российская сторона передала Нурлана Масимова сотрудникам Пограничной службы КНБ, затем, после необходимых фильтрационных и опросных мероприятий, его передали Антикоррупционной службе РК.

Ранее сообщалось, что Нурлана Масимова задержали при попытке бегства на границе с Россией.

Во время розыска Антикоррупционная служба РК объявляла вознаграждение за информацию о местонахождении Нурлана Масимова в размере 12,7 млн тенге.

Фото: www.gov.kz