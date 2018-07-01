Подробности убийства иностранцев в Таджикистане сообщили в МВД РТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД Таджикистана распространило официальный комментарий по факту нападения на иностранных туристов, передает агентство Ховар.

«29 июля текущего года в 15:30 вооружённая преступная группа на автомашине марки «Дэу Леганза Дангаринском районе Хатлонской области на большой скорости совершила наезд и нападение на семерых иностранных туристов - граждан Соединённых Штатов Америки, Швейцарии, Нидерландов и Франции, которые передвигались на велосипедах из Куляба в направлении Душанбе»,- говорится в комментарии МВД Таджикистана.



После наезда нападавшие при помощи больших ножей и топоров нанесли несколько ударов по жизненно важным органам туристов.

В результате погибли четверо иностранных граждан - Аустин Джей, Лаурен Анне Мунотз - граждане Соединённых Штатов Америки, Воке Рен Виллем - гражданин Нидерландов, Хамел Маркус - гражданин Швейцарии, двое остальных - Ким Айрис и Дименд Мари Клер - граждане Швейцарии в тяжёлом состоянии доставлены в больницу Дангаринского района. Гражданин Франции Казабат Гуиллаюм Джеан не пострадал.



В ходе розыска преступников обнаружена автомашина, использованная в совершении преступления. Задержан преступник - Хусейн Абдусамадов.



Другой преступник, Аслиддин Юсупов оказал вооружённое сопротивление при помощи топора сотрудникам внутренних дел и ранил их. В результате преступник был был ликвидирован.



В ходе допроса задержанного Х. Абдусамадова он подтвердил, что является главарём данной организованной преступной группы. Согласно показаниям Х. Абдусамадова, он является членом Партии исламского возрождения (ПИВ). В 2014-2015 годах он 4 раза ездил в города Кум и Мазандаран Исламской Республики Иран, где получил идеологическое, военно-диверсионное обучение. Там встречался с активным членом террористическо-экстремистской организации Партии исламского возрождения, преступником, находящимся в розыске, Носирхуджой Убайдовым по прозвищу «Кори Носир», примкнул к Партии исламского возрождения после принятия присяги.



«Х. Абдусамадов с целью покушения на государственную и общественную безопасность Таджикистана под непосредственным руководством Н. Убайдова (заказчик) со своими подельниками совершил преступление в отношении иностранцев. После они намеревались через Пянджский район сбежать в Афганистан и примкнуть к террористическим группам»,- говорится в сообщении МВД Таджикистана.



Также обнаружены четверо преступников - Маджидов Асомиддин, Сафаров Зафар, Юсуфов Джаъфариддин, Юсупов Аслиддин, которые при помощи ножа, топора, серпа напали на сотрудников правоохранительных органов. Все преступники были ликвидированы на месте.



По подозрению в причастности к организованной преступной группе были задержаны Шарипов Диловар Назаров Джамшед, Сайфиддинов Вайсиддин и за финансирование данной организованной преступной группы -Ганиев Кароматулло.



Как отмечается, главарь банды Хусейн Абдусамадов ранее отбывал наказание за совершение мошенничества в Республике Таджикистан и других тяжких преступлений на территории Российской Федерации.



Несмотря на то, что возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства, следствие не исключает другие возможные версии.

Ход расследования уголовного дела находится под непосредственным контролем Главы государства.