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    Подробности спецоперации в Алматы: террористы прикрываются женщинами

    6 Января 2022, 13:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы сообщила некоторые подробности проведения антитеррористической операции в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спецоперация затрудняется, поскольку террористы прикрываются гражданским населением, в частности женщинами», - проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

    По ее словам, органами внутренних дел принимаются меры во избежание жертв среди мирного населения и по отражению нападения на здание департамента полиции.

    «В очередной раз призываем граждан принять максимальные меры собственной безопасности, не покидайте свои дома, координируйте свои движения, подальше от квадрата улиц Масанчи, Карасай батыра, Байтурсынова, Жамбыла», - добавила она.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы проводится антитеррористическая операция. В связи с этим жителей и гостей города просят не выходить из домов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Происшествия Безопасность ЧП-2022
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