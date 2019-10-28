Подробности смерти пограничника рассказали врачи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау врачи сообщили подробности смерти военнослужащего войсковой части №2016 пограничных войск КНБ РК, который скончался предположительно от менингококковой инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На проведенном брифинге в региональной службе коммуникаций и.о. руководителя управления здравоохранения Атырауской области Гульнафис Танбаева и внештатный эпидемиолог области Гульжамал Таубаева сообщили, что 18-летний военнослужащий поступил в отделение приемного покоя Атырауской областной больницы 26 октября в 17:50 в крайне тяжелом состоянии. По словам сопровождающих, солдат в последнее время жаловался на потери сознания, судороги, повышение температуры, головную боль, головокружение, порывы к рвоте, общую слабость.

В связи с критическим состоянием врачи в срочном порядке определили больного в реанимационное отделение и провели все необходимые мероприятия, но в 23.35 ночи солдат скончался.

По словам Гульнафис Танбаевой, в ходе проведённых клинико-лабораторных обследований, консультаций узких специалистов, пациенту установлен предварительный диагноз «менингококковая инфекция, молниеносная форма». Молниеносная форма предполагает, что инкубационный период болезни может продолжаться всего несколько часов. Это зависит от иммунитета человека. Но это только предположение, вполне вероятно, что солдат болел несколько дней, просто не обращал на это внимания, поскольку менингококковая инфекция по симптомам очень похожа на тяжелую форму гриппа или простудного заболевания.

На данный момент управлением здравоохранения создана комиссия по расследованию данного случая. В воинскую часть была отправлена группа врачей с целью проведения противоэпидемических, профилактических мероприятий. Были обследованы все 130 военнослужащих, которые контактировали с больным. При проверке у 54 военнослужащих были выявлены ранние стадии ОРВИ. Среди контактных лиц с подозрением на менингококковую инфекцию людей не выявлено. 54 солдатам назначена антибиотикотерапия, за ними ведётся медицинское наблюдение.

Как рассказала Гульжамал Таубаева, солдат прибыл в воинскую часть 19 октября в составе молодого пополнения из Кызылординской области.

«Инкубационный период менингококковой инфекции протекает от трех до десяти дней, потому не исключается, что данный случай заболевания является завозным. Также с помощью опроса было выяснено, что солдат испытывал недомогание в течение трех дней. Однако, по словам военных, за медицинской помощью обратился 26 октября в 14:30.

На службу в Атырау он прибыл железной дорогой. Медики предупредили транспортных врачей, попросив отследить, не мог ли солдат заразиться от попутчиков или заразить их. Для расследования всех обстоятельств смерти военнослужащего создана комиссия.

Кстати, последний случай заболевания менингитом в области был зарегистрирован прошлым летом. Тогда заболел шестилетний ребенок. Родители обратились за помощью к медикам своевременно, и ребенка удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Атырау скончался военнослужащий, которому был поставлен предварительный диагноз «менингит».