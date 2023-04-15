Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Подробности смерти двух школьников в Алматинской области сообщили в Минпросвещения

    15 Апреля 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Алматинской области Гульсара Исагулова рассказала о двух детях, которые погибли в результате инцидента среди школьников в Кегенском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В селе Саты Кегенского района 11 апреля этого года около 23:00 произошла трагедия. Несовершеннолетний ученик 11 класса вызвал учащихся 10 класса на берег реки и нанес удары в грудь. Один из учеников после удара потерял сознание и упал на землю. Правоохранительные органы продолжают досудебное расследование. Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти подростка», - сказала Г. Исагулова на оперативном совещании в Министерстве просвещения РК, посвященном вопросам безопасности детей.

    По ее словам, подозреваемый с 7 по 9 класс обучался в спортивной школе-интернате. По семейным обстоятельствам снова переехал в деревню. Теперь он помещен под домашний арест.

    Кроме того, представитель управления образования озвучила информацию о втором школьнике, который скончался в том же селе.

    «13 апреля к 12 часам ночи в селе Саты ученик 10 класса повесился в сарае во дворе жилого дома и скончался. Сейчас идет расследование по данному факту», - проинформировала Гульсара Исагулова.

    Было отмечено, что мальчики хорошо учились в школе.

    «По поручению акима области управлением образования создана соответствующая комиссия и проведена проверка. В этой связи разработан специальный план действий, даны поручения всем структурным учреждениям, компетентным органам. В селе Саты в отношении директора средней школы, его заместителя по воспитанию, классного руководителя применены дисциплинарные меры», - добавила представитель управления.

    В свою очередь министр просвещения РК Гани Бейсембаев поручил областному управлению образования держать данный вопрос на контроле.

    Ранее в СМИ сообщалось, что в Алматинской области расследуют убийство и самоубийство подростков. 11 апреля погиб десятиклассник, после населенный пункт потрясла еще одна трагедия - приятель погибшего свел счеты с жизнью.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область Образование Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
    Двое детей погибли при пожаре в Актобе
    Акмолинка пострадала от эскалатора в Кокшетау
    Ребенок лишился мизинца на детской горке в Уральске
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Какой будет погода в период посевной в СКО
    Новости партнеров