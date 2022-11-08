Подробности смертельного ДТП с автобусами рассказали в полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения, сегодня в 14:05 часов 35-летний водитель автобуса МАЗ, принадлежащего одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки Golden Dragon под управлением 59-летнего гражданина, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

После столкновения водитель автобуса 98-го маршрута, продолжив движение, выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов.

В результате один из пешеходов - 37-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Факт зарегистрирован по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщалось, в результате ДТП в Алматы с участием двух автобусов пострадали 15 человек и один погиб.

Кадр из видео