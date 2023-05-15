Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут, заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я понял ваш вопрос. В ходе следствия всё выяснилось. Многое я, конечно, сказать не могу, но могу отметить, он просто не принял решения. Я не могу это комментировать. Как вам сказать, первый руководитель не принимал те решения, которые должен был принимать. Вот и всё. Поэтому он привлекается к уголовной ответственности», – сказал Марат Колкобаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также заявил, что подробности по этому делу разглашаться не будут.

«Дело совершенно секретное. Мы разглашать секреты будем? Наверное, нет, полной информации не будет. Есть закон о неразглашении госсекретов. Уголовное дело имеет гриф «совершенно секретно». Если я разглашу детали, то завтра я сяду рядом с теми людьми, в отношении которых дела расследуются», – добавил Марат Колкобаев.



