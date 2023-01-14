Подробности отставки председателя подкомитета Европарламента стали известны СМИ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейскому изданию «Politico.eu» стали известны отдельные подробности развития ситуации, приведшей к отставке депутата Европарламента от Бельгии Мари Арены, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты «Politico.Eu» узнали, что глава подкомитета по правам человека (DROI) Европейского парламента Мари Арена согласилась на поездку в одну из стран Ближнего Востока и при этом не задекларировала то, что поездку и проживание в дорогих отелях оплатила принимающая сторона.

Член Социалистической партии Бельгии, которая возглавляла подкомитет по правам человека Европарламента с 2019 года и до момента своей отставки на этой неделе, признала проступок, но обвинила в этом своего помощника, который, по ее словам, не заполнил документы должным образом, пишет «Politico.Eu».

Теперь евродепутат может столкнуться с наказаниями в рамках кодекса поведения ЕП, которые включают финансовый штраф в размере до 10 140 евро, лишение права представлять парламент в течение года.

9 декабря полиция и прокуратура Бельгии провели десятки обысков в городе Брюсселе, в результате которых были арестованы несколько человек, включая вице-президента Еву Кайли и других сотрудников Европарламента. Фигурантов следствия подозревают в получении крупных денежных сумм (около 1,5 млн евро) за принятие политических решений в Европарламенте в интересах одной из стран Ближнего Востока.

В рамках расследования, проводимого бельгийскими властями, к настоящему моменту четыре человека были обвинены в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации. Трое из них имеют тесные связи с Подкомитетом Европарламента по правам человека. «Вопросы, которые сейчас крутятся вокруг этих высокопоставленных брюссельских деятелей и парламентского подкомитета по правам человека, затрагивают самую суть авторитета ЕС и его политической легитимности», - считают авторы статьи.

Среди задержанных – предшественник Мари Арены на посту председателя DROI, итальянский политик Антонио Панцери. В европейских СМИ были озвучены обвинения в его адрес в том, что он и другие коллеги использовали зарегистрированные в Европе неправительственные организации по оценке положения с защитой прав человека в различных регионах мира для получения коррупционных доходов, добиваясь его публичной интерпретации в Европарламенте в русле, выгодном тем или иным политическим игрокам.

«Politico.Eu» напоминает, что крупнейшая в Европарламенте фракция Европейской народной партии призывает остановить работу подкомитета по правам человека на время проведения расследования.

«Все факты и вовлеченные лица связаны с DROI и отдельных активных в нем членов и советников», - подчеркнул в этой связи Манфред Вебер, председатель группы «ЕНП», указывает издание.

Уже на ближайшей сессии Европейского парламента в городе Страсбурге (Франция) состоятся выборы нового вице-президента законодательного органа ЕС вместо задержанной Евы Кайли.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от Бельгии Мари Арена покидает пост председателя подкомитета по правам человека Европейского парламента. Президент Европарламента запустил процедуру лишения иммунитета у двух евродепутатов. Европарламент снял с поста вице-председателя подозреваемую в коррупции Еву Кайли.



