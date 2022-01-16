Подробности обстрела кортежа Бакытжана Сагинтаева сообщили в полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подробности обстрела кортежа акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, 6 января около половины десятого вечера рядом с акиматом города Алматы обстрелу подвергся кортеж, в котором следовал аким Бакытжан Абдирович Сагинтаев.

«В результате покушения погиб сотрудник телеканала «Алматы» и еще три человека, в том числе два сотрудника акимата получили ранение», - уточнил Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Было отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.