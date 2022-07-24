Подробности о здоровье президента США Джо Байдена сообщил его личный врач

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Врач Президента США Кевин О’Коннор считает, что симптомы COVID-19 у главы Белого дома становятся менее сильными и, вероятно, американский лидер болеет вариантом BA.5 коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Телеканал ABC передает, что врач президента США и его команда определили, что симптомы болезни Джо Байдена стали менее сильными. Согласно последнему заявлению личного врача, доктора Кевина О'Коннора, симптомы COVID-19 у президента Джо Байдена продолжают улучшаться после окончания второго полного дня приема препарата «Паксловид».

«Теперь у Джо Байдена присутствует боль в горле, насморк, слабый кашель и слабость тела», говорится в субботнем заявлении врача О'Коннора.

Предварительные результаты показывают, что у Джо Байдена, вероятно, новый вариант BA.5, который в настоящее время составляет почти 80% новых случаев заражения в США.

BA.5 отличается высокой степенью заражаемостью по сравнению с предыдущими вариантами и, по-видимому, более устойчив к предыдущим прививкам и иммунитетам.

«79-летний Байден продолжит принимать «Паксловид» и хорошо переносит лечение», - сказал доктор О'Коннор. По его словам, президент также использует ингалятор с альбутеролом от кашля.

По словам врача, пульс президента, кровяное давление, частота дыхания и уровень кислорода остаются в норме.

В четверг вечером у президента Джо Байдена была повышенная температура тела. «Президент принял ацетаминофен, и с тех пор его температура была нормально», - добавил О'Коннор в пятницу.

Вице-президент США Камала Харрис, которая была с президентом в среду, получила в пятницу утром отрицательный результат на COVID-19, по словам ее пресс-секретаря Кирстен Аллен. Кирстен Харрис не испытывает никаких симптомов и соблюдает свой рабочий общественный график.

По данным Белого дома, Президент США будет работать в режиме самоизоляции до тех пор, пока его анализы не окажутся отрицательными.





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