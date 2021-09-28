Подробности о взрыве на военном складе в Жамбылской области рассказал Юрий Ильин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подробности трагедии со взрывом на военном складе в Жамбылской боласти рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в интервью программе «Национальный интерес» на телеканале «Хабар». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По трагедии, которая произошла в Таразе, следственные органы сейчас продолжают работать. Буквально на прошлой неделе я совершал рабочую поездку, где во исполнение поручений Главы государства вручил семьям погибших ордена. На сегодня у нас общая численность личного состава погибших составляет 10 человек. 49 человек наших в результате этого взрыва пострадало, из них двоим требуется очень серьезное лечение и различные травмы получили другие ребята. Потери есть и у сотрудников Министерства обороны. В общей сложности на сегодняшний день без одного найденного, который является сотрудником Минобороны, численность погибших составляет 17 человек. Что послужило причиной, это выяснит следствие. Но во всяком случае, по той информации, которой мы располагаем, следственные органы достаточно усиленно прорабатывают различные версии. Это могло быть и самовозгорание, и поджог, поэтому нужно просто время и подождать», - сказал Юрий Ильин.

Министр добавил, что погибшие ребята выполняли свой долг перед родиной.

«Родственники тоже спрашивают - почему мы направляли, когда были определенные риски? Я всегда говорю, как говорили в одном хорошем фильме «Офицеры»: «Есть такая профессия - родину защищать», так и в нашей профессии», - отметил Юрий Ильин.

Министр добавил, что видя ЧС, сотрудники должны выполнять свой профессиональный долг до конца, порой рискуя жизнью во избежание больших человеческих жертв. Все действия во время этой трагедии проводились согласно правил во взаимодействии с Министерством обороны.

«Первые подразделения, которые прибывают, они запрашивают руководство объекта о рисках. Было подтверждено, что кроме тротила на данном складе, ничего не было взрывоопасного. Поэтому было принято решение первоначально на тушение, потом когда воспламенился весь склад на проливку соседних складов, но произошел взрыв», - рассказал Юрий Ильин.

По словам министра, вопросом, что сдетонировало сейчас, как раз разбираются следственные органы. После трагедии было принято решение по возбуждению уголовного дела, проведению эвакуационного мероприятия заблаговременно, временного расселения людей. После была создана комиссия по восстановлению ущерба, который нанесла эта трагедия в населенных пунктах.

На вопрос, была ли по началу дезинформация по наличию взрывчатых веществ на складе, глава МЧС ответил: «Так и было заявлено, в том числе руководством Министерства обороны и воинской части, в которой произошла трагедия, что там находится только тротил. Тротил по своим физическим свойствам без детонации не может взорваться - он должен был просто выгореть».

Было отмечено, что именно это и происходило сначала, судя по камерам видеонаблюдения.

«То есть, происходило интенсивное выгорание тротила, который находился на складе, но в итоге произошла детонация», - добавил Юрий Ильин.

Министр сообщил, что в октябре уже какие-то результаты следствия будут.