Подробности ночного пожара в 18-этажном ЖК рассказали в ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар в многоквартирном жилом комплексе в Алматы удалось локализовать в 01.10 и потушить в 01.45. При этом были эвакуированы из здания 177 человек, в том числе шестеро детей; спасены 20 взрослых, пятеро детей и две домашние кошки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Напомним, 11 декабря в 23:58 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, по адресу: улица Брусиловского, 167.





«По прибытии пожарных подразделений в 00:08 обнаружено загорание кабельных шахт в двух блоках 18-этажного жилого дома ЖК Алтын Булак-2. На путях эвакуации создалась высокая температура и плотное задымление, в результате чего возникла угроза жизни и здоровью жильцам. Незамедлительно все силы и средства были задействованы на проведение спасательных работ. Одновремено с этим через громкоговорящую связь проводилось оповещение жильцов о том, чтобы они плотно закрыли двери и не выходили на лестничную клетку», - рассказали в ДЧС.

На месте был развернут оперативный штаб, созданы участки тушения с восточной и западной стороны. В ходе спасательных работ звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 177 человек, шесть из них дети; спасено 25 человек, в том числе пять детей, и две домашние кошки. Для ликвидации возгорания введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Для снижения концентрации дыма на лестничных клетках задействованы пожарные автомобили дымоудаления.

В тушении пожара было задействовано 85 сотрудников, 23 единицы техники. Несмотря на препятствия пожарной технике из за из-за заставленных частных машин развернуты пожарные автолестницы.

Возгорание было локализовано в 01.10, в 01.45 ликвидировано. Жертв нет.

«Лестничная клетка является основным путем эвакуации людей при пожаре. Поэтому не загромождайте эвакуационные пути и выходы различными материалами, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами», - просят спасатели.