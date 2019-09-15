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    Подробности ДТП с поездом на станции Шамалган рассказали в КТЖ

    15 Сентября 2019, 23:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В национальной компании «Казахстан Темир Жолы» рассказали подробности столкновения поезда с пассажирским автобусом на станции Шамалган в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 сентября 2019 года в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Чемолган участка Алматы-Отар Алматинского отделения дороги допущено столкновение пассажирского поезда №43 «Алматы-Костанай» (частный перевозчик ТОО «Турксиб-Астана») с автобусом «Алматы-Каскелен» (рейс №456) на охраняемом регулируемом переезде, расположенного на 4028 км, пикете 2 при следующих обстоятельствах: водитель автобуса госномер №557 АР 04, не убедившись в свободности участка дороги за переездом, выехал на переезд и из-за образовавшегося «затора» допустил остановку на переезде. При приближении пассажирского поезда №43 к переезду автоматически сработали устройства переездной сигнализации – включился звуковой сигнал, светофоры переезда загорелись «красным», шлагбаум до конца не опустился из-за находившихся на переезде автомашин», - рассказали в пресс-службе нацкомпании.

    Как отметили в КТЖ, дежурный по переезду принял меры по включению в действие заградительного светофора для остановки пассажирского поезда.

    «Машинист пассажирского поезда №43 применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновение предотвратить не смог. В результате столкновения автобус отбросило на обочину пути, электровоз KZ4AC-0010 получил повреждения, без схода с рельс. Имеются пострадавшие, количество уточняется. Поезд №43 после замены электровоза отправился с опозданием на 01 час 38 минут, среди пассажиров поезда пострадавших нет», - отметили в КТЖ.

    Для расследования данного случая создана специальная комиссия АО НК «КТЖ».

    Напомним, сегодня на станции Шамалган произошло ЧП – поезд столкнулся с пассажирским автобусом.

    По уточненным данным, погиб один человек - водитель автобуса.

    Пострадали три человека: два ребенка и одна женщина.

    Свои соболезнования выразил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что начато расследование.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    КТЖ Алматинская область ДТП Авария с Поездом ЧП в Шамалгане Шамалган Алтын орда
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