Подробно о вакцине QazCovid-in - ученые-разработчики и Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра завершается 50% третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in (QazVac). В то же время разрабатываемая субъединичная вакцина уже дошла до клинических исследований. О чем говорили сегодня на пресс-конференции в СЦК Министерство образования и науки РК и сами ученые-разработчики вакцин, читайте в материале МИА «Казинформ».

О клинических исследованиях QazCovid-in

«В настоящее время завершаются первая и вторая фазы клинических исследований на 244 добровольцах. 50% клинических исследований третьей фазы будет завершено 15 апреля на 3 тысячах добровольцев. Мы должны понимать, что в соответствии с протоколом клинических исследований и требованием Министерства здравоохранения, ВОЗ, есть определенные сроки для проведения клинических исследований. По третьей фазе клинических исследований должно быть не менее 70 дней. Поэтому всем нам нужно набраться терпения и дождаться окончательных результатов», - рассказал вице-министр образования и науки Мирас Дауленов в ходе брифинга СЦК.

2,5 млрд тенге выделяют на разработку вакцин в Казахстане

Не считая инактивированного QazCovid-in, ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) работают над созданием еще четырех вакцин от коронавируса (две векторные вакцины, одна ослабленная и одна субъединичная вакцина).

Программа по разработке пяти вакцин была утверждена в апреле прошлого года.

«Вместе с клиническими исследованиями на сегодня общая стоимость разработки пяти вакцин составляет 2,5 млрд тенге», - сообщила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева на брифинге, отметив, что больше 1 млрд тенге направлены на клинические исследования.

О состоянии добровольцев, привитых QazCovid-in

«Все добровольцы еженедельно сообщают врачам о состоянии своего здоровья, постоянно приходят в клиники, их наблюдают врачи. У добровольцев берутся анализы как на вирусоспецифические антитела, так и на нейтрализующие антитела», - отметил Мирас Дауленов.

Отчеты по эффективности и безопасности казахстанской вакцины

В Министерстве образования и науки сообщили, что готовятся отчеты по безопасности вакцины QazVac. Так, по словам вице-министра, НИИ проблем биологической безопасности уже подготовил отчет по безопасности вакцины.

«Отчет передается Минздраву, и готовится отчет по эффективности вакцины. Здесь как раз мы приглашаем на наши клинические базы добровольцев, берем у них анализы, и по результатам обработки этих анализов, будет видно окончательные данные, связанные с эффективностью», - уточнил вице-министр.

В плане - разработка вакцины от коронавируса для животных

В ходе брифинга стало известно, что Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности планирует разработать вакцину от коронавируса для животных.

«Перед институтом (НИИПББ – прим. авт.) поставлена задача по разработке вакцины против COVID для животных. Мы знаем, что животные также могут переносить болезнь и могут являться переносчиками. Чтобы они не заражали людей, такая вакцина нужна. Поэтому перед институтом поставлена такая задача», - заявляет Мирас Дауленов.

Субъединичная вакцина от коронавируса уже дошла до стадии клинических исследований.

Как уточнил Мирас Дауленов, Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности занимается разными видами исследований.

«Другие виды вакцин институтом разрабатываются. Одна из вакцин - субъединичная (рекомбинантная) вакцина уже дошла до стадии клинических исследований. Вскоре после выдачи разрешения Министерством здравоохранения работа будет начата. Мы работаем на нескольких платформах», - сказал вице-министр образования и науки.

Он проинформировал, что НИИ работает и над разработкой поливалентной вакцины. 19 марта НИИ проблем биологической безопасности получены британский и южноафриканский штаммы КВИ.

«Институт работает над разработкой поливалентной новой вакцины. Это значит, что мы как раз исследуем эти штаммы и в дальнейшем эти штаммы будут использованы при усовершенствовании наших вакцин. Речь идет о том, что такие вакцины в основном поливалентные - это вакцины против гриппа. Потому что грипп постоянно мутирует и необходимо постоянно искать лучший результат», - комментирует Мирас Дауленов.

Каковы особенности и преимущества QazCovid-in

Генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Кунсулу Закарья назвала преимущества казахстанской вакцины от коронавируса.

«По параметрам отечественной вакцины заявляю следующее: вакцина надежная, проверенная временной технологией изготовления. Все компоненты в ней на протяжении последних 60 лет изучены и безопасны. Новым компонентом, как мы ранее заявляли, является сам вирус SARS-CoV-2. Вирус в нашей технологии инактивирован химическим путем. Для усиления иммунной реакции в него добавляется адъювант (соли алюминия)», - сказала Кунсулу Закарья в ходе брифинга в СЦК.

Преимущества инактивированной технологии в разработке вакцины в том, что данная технология проверена временем, все компоненты надежны и безопасны, заверила разработчик.

«Данные вакцины не вызывают вакциноассоциированных заболеваний, и они надежно индуцируют гуморальный, клеточный иммунитет. Отличительные особенности в том, что имеются усовершенствованные методы доставки, не требующие сложной техники, сложных холодильных установок и транспортируются в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов», - пояснила гендиректор НИИ.

Об иммуногенности отечественной вакцины

«Более подробную информацию о нашей вакцине мы можем сообщить после завершения третьей фазы клинических исследований. Однако прошло 9 месяцев с того момента, как ученые сами привились вакциной. В течение 9 месяцев иммунный ответ остается высоким», - ответила Кунсулу Закарья журналистам.

В целом, по результатам первой и второй фаз клинических исследований у лиц, привитых вакциной QazCovid-in, уже после первой вакцинации отмечается появление вируснейтрализирующих антител в титре от 2 до 16, уровень после второй вакцинации стабильно возрастает. Средний геометрический титр составляет 99,5. Это, как подчеркнула ученый, говорит о высокой имунностимулирующей активности казахстанской вакцины.

Какие условия создаются для ученых-разработчиков

Жанна Курмангалиева отмечает, что на сегодня выделены средства на повышение зарплаты сотрудников НИИПББ.

«Средняя зарплата научных сотрудников института стартует от 325 тысяч тенге и выше. Зарплата административного и обслуживающего персонала будет составлять до 250 тысяч тенге», - сообщила глава Комитета науки МОН Жанна Курмангалиева на сегодняшнем брифинге.

Стоит отметить, что возле института ведется строительство трех домов из 180 квартир для сотрудников НИИ.

«Из республиканского бюджета буквально на днях выделены 293 миллиона тенге на приобретение бытовой техники, мебели и прочего оборудования в этих 180 квартирах. Когда наши ученые и сотрудники института заедут в эти квартиры, они будут обеспечены полностью всем необходимым для комфортной жизни», - заверила председатель Комитета МОН.

На прошлой неделе казахстанские журналисты посетили Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, расположенный в Жамбылской области.

Как научный институт работает и разрабатывает вакцину от коронавируса, можно прочитать здесь.



