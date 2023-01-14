Подразделение МЧС устранило подтопление дороги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по руслу реки Аксай на участке выше 200 метров устья реки Акжар образовался зажор (скопление шуги, льда в русле реки – прим. редакции), из-за подъема уровня воды произошло частичное подтопление участка автодороги. Силами «Казселезащиты» угроза подтоплений устранена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Силами «Казселезащиты» с применением спецтехники проведена работа по расчистке зажора. В результате принятых мер уровень воды спал, подтопление дороги устранено, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Жертв и пострадавших нет.



Фото: t.me/qr_tjm





