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    Подпольный завод по переработке спирта ликвидировали в Шымкенте

    5 Апреля 2021, 10:35

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкенту Агентства РК по финансовому мониторингу ликвидировали подпольный завод по переработке спирта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Незаконная деятельность выявлена при задержании автомобиля с 70 литрами спиртосодержащей жидкости, закупленной в промышленной зоне одного из предприятий города Шымкента.

    В ходе осмотра территории зоны обнаружено и изъято еще 25 тонн суррогатного алкоголя, которая оценивается экспертами в 35 млн тенге.

    Приговором Каратауского районного суда г. Шымкента руководитель предприятия признан виновным в осуществлении незаконного предпринимательства с ограничением свободы на один год.

    Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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