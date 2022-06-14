Подпольный цех производил суррогатный алкоголь в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Деятельность подпольного цеха по суррогатному производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресечена территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.