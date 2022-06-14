Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Подпольный цех производил суррогатный алкоголь в Шымкенте

    14 Июня 2022, 11:29

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Деятельность подпольного цеха по суррогатному производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресечена территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция «Родная степь», «Русская на бруньках», «Тау эксклюзив» в общем количестве почти 3000 бутылок. Также обнаружены и изъяты 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок. Приговором суда задержанный признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 531 500 тенге. Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению», - сообщили в АФМ.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Регионы Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    По пять пьяных водителей каждый день задерживают в СКО
    С какими вопросами казахстанцы обращаются в Конституционный суд
    Крупную партию спирта изъяли полицейские Астаны
    Пьяный семейчанин оклеветал полицейского
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз