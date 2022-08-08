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    • Подпольный цех производил поддельный алкоголь в Жамбылской области

    8 Августа 2022 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цех по производству поддельной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявлен сотрудниками департамента АФМ по Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    «В ходе обысков изъято почти 3 тыс. литров спирта, водочная продукция в количестве более 36 тыс. бутылок, поддельные учетно-контрольные марки, аппараты для закрытия крышек.

    В настоящее время проводятся следственно оперативные мероприятия. В соответствии со статьей 201 УПК. Иная информация разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы.
    #Жамбылская область #Происшествия
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