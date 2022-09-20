Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Подпольный цех по производству алкогольной продукции ликвидирован в Петропавловске

    20 Сентября 2022, 14:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в городе Петропавловск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ликвидировано складское помещение на территории промышленной зоны города, в котором в антисанитарных условиях был организован розлив суррогатного алкоголя в пластиковые пятилитровые Емкости для дальнейшей их реализации через торговые точки на территории Северо-Казахстанской области. В ходе осмотра помещения изъят спирт и спиртосодержащая жидкость в пластиковых емкостях в объеме более 16 тыс. литров, а также приспособления для розлива в пластиковые тары», - сообщили в госоргане.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.


    Фото: ivteleradio.ru
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алкоголь уже три года не продают в двух селах Костанайской области
    Туман ожидается 15 октября на западе и севере Казахстана
    Условий для инклюзивного образования нет в 18% школ СКО
    Более 63 млн тенге вернут за отопление жителям СКО
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров