Подпольный цех по произодству алкоголя выявили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финасовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Так, житель города Усть-Каменогорска, арендовав складское помещение, незаконно изготавливал кустарным способом в антисанитарных условиях алкогольную продукцию популярных марок.

В ходе обыска изъято почти 18 тыс. бутылок водки и коньяка различных марок, 700 литров спиртосодержащей жидкости, свыше 3500 пустых бутылок с разными наклейками, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции. Приговором суда он признан виновным и осужден, вещественные доказательства подлежат уничтожению.





Фото: ivteleradio.ru