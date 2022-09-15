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    Подпольный цех по произодству алкоголя выявили в Усть-Каменогорске

    15 Сентября 2022, 11:36

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финасовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Так, житель города Усть-Каменогорска, арендовав складское помещение, незаконно изготавливал кустарным способом в антисанитарных условиях алкогольную продукцию популярных марок.

    В ходе обыска изъято почти 18 тыс. бутылок водки и коньяка различных марок, 700 литров спиртосодержащей жидкости, свыше 3500 пустых бутылок с разными наклейками, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции. Приговором суда он признан виновным и осужден, вещественные доказательства подлежат уничтожению.


    Фото: ivteleradio.ru

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Суды Усть-Каменогорск
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