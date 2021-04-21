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    Подпольный цех по изготовлению суррогатных вино-водочных изделий выявили в Шымкенте

    21 Апреля 2021, 10:35

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте выявлен подпольный цех по изготовлению суррогатных вино-водочных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по Шымкенту.

    По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкенту Агентства по финансовому мониторингу РК выявили в мегаполисе подпольный цех по производству алкогольной продукции.

    «В ходе осмотра места обнаружено и изъято около 7 тысяч единиц алкогольной продукции и 12,9 тонны спиртосодержащей жидкости. По результатам ряда проведенных экспертиз выяснилось, что изъятая алкогольная продукция является суррогатной, а использованные акцизные марки – поддельными. Тем самым ущерб, нанесенный государству, составил 4 млн тенге, который возмещен подозреваемым полностью», - сообщили в ДЭР.

    Согласно заключению экспертов, изъятая спиртосодержащая жидкость – 96% этиловый спирт, который соответствует ГОСТу. Стоимость 1 литра изъятого спирта оценена в 1 400 тенге, то есть общая стоимость составляет 18 млн тенге. Изъятый спирт передадут в доход государства, суррогатная алкогольная продукция уничтожена.


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    Борьба с преступностью Другие государственные органы Шымкент
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