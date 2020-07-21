Подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя обнаружили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Павлодарской области задержан 53-летний мужчина, который в арендуемом частном доме в городе Павлодар, организовал подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя с поддельными учетно-контрольными марками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

Подозреваемый в течение одного года на ежедневной основе изготавливал 35-40 бутылок суррогатной алкогольной продукции.

Учетно-контрольные марки он снимал со старых бутылок, бывших в употреблении, после чего заливал туда спиртосодержащую жидкость и путем склеивания нескольких частей учетно-контрольных марок в одну, осуществлял сбыт через торговые точки города Павлодара, без разрешительных документов и лицензии.

По данному факту Департаментом начато досудебное расследование по части 2 статьи 233 УК РК (Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок).

В ходе осмотра с места происшествия обнаружены и изъяты 3 ёмкости со спиртосодержащей жидкостью, объемами 20 и 40 литров, готовая алкогольная продукция в количестве 47 бутылок, клей, шприцы, шланги, воронки и другое оборудование для кустарного производства алкоголя.

Суррогатная алкогольная продукция производилась в антисанитарных условиях, из сомнительных материалов и с имитацией продукции различных заводов по выпуску алкогольной продукции.

По данному факту проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

Как сообщалось ранее, 15 человек в двух регионах РК скончались в начале июля, отравившись поддельным алкоголем.