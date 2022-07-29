Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Усть-Каменогорске

    29 Июля 2022 16:45

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пресечена деятельность еще одного подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом в городе Усть-Каменогорске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    Производство было организовано в базах. Работники цехов производили суррогатный алкоголь в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, с различными красителями и вкусовыми добавками. Там же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных заводов изготовителей вино-водочной продукции.

    В ходе обысков двух цехов обнаружено и изъято свыше 16 тыс. бутылок готовой к реализации поддельной алкогольной продукции различных марок, 715 литров спирта, более 15 тыс. поддельных акцизных марок.

    Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

    Кадр из видео/t.me/afm_rk
    #Восточно-Казахстанская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянина за распитие алкоголя сняли с поезда в Кызылординской области
    Две тыс. бутылок нелицензионного алкоголя изъяли у костанайского торговца
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы