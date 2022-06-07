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    Подпольный цех по изготовлению алкоголя обнаружили в Актобе

    7 Июня 2022, 16:59

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Очередной подпольный цех по изготовлению кустарным способом и реализации алкогольной продукции пресечен сотрудниками территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Подозреваемый у себя в доме организовал производство алкогольной продукции различного наименования, маркировку готовой продукции поддельными учетно-контрольными марками с последующей реализацией в городе Актобе.

    В ходе обыска обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция с поддельными акцизными марками марки «Qazaq aragy», «Синяя гора» и «Немирофф» и оборудование для фасовки и упаковки поддельного алкогольного оборудования.

    «По данному факту начато досудебное расследование.

    Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы на официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Происшествия Актобе
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