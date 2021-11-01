Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции выявили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте выявили подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Подделка алкогольной продукции наносит колоссальный экономический ущерб государству и представляет серьезную угрозу здоровью граждан. Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты изготовления поддельной алкогольной продукции и напоминает об уголовной ответственности с ограничением/лишением свободы на срок до 2 лет.

Один из таких фактов выявлен в октябре этого года.

Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Шымкенту пресекли деятельность подпольного цеха в кафе по ул. Дербес в городе Шымкенте.

«Подпольный цех организовал 28-летний житель города. Изъято тысяча бутылок алкогольной продукции шести наименований с поддельными учетно-контрольными марками, 1200 литров спиртосодержащей жидкости. В настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала 2021 года территориальным департаментом выявлены 11 подпольных цехов, из незаконного оборота изъято 20 тысяч бутылок контрафакта, более 900 литров спирта и 20 тысяч УКМ.