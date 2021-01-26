Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции ликвидировали в Темиртау

    26 Января 2021, 11:41

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции работал в городе Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    В январе текущего года департамент экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК пресек факт незаконной деятельности в городе Темиртау подпольного цеха по производству алкогольной продукции без соответствующей лицензии и ее реализации в торговые точки города.

    «В ходе проведения обыска на территории цеха обнаружены и изъяты готовая алкогольная продукция, оборудование и различные компоненты для ее изготовления.

    По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по части 1 статьи 214 УК РК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению мест реализации и объемов сбыта алкогольной продукции», - сообщили в КФМ.

    Автор:

    Карагандинская область Борьба с преступностью Минфин РК Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке