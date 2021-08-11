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    Подпольные казино закрыли в Кызылординской области

    11 Августа 2021, 02:00

    КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области пресечены три факта организации незаконного игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Гражданин К.Ногаев незаконно организовал подпольное казино в поселке Шиели, взяв в аренду коммерческое помещение.

    Другой гражданин С.Зайдашев взял в аренду коммерческое помещение возле стоянки таксистов и проводил незаконные азартные игры с использованием компьютеров в районном центре Жанакорган.

    Третий факт был выявлен в городе Кызылорда, где гражданин Ж.Бисариев по устной договоренности взял в аренду частный дом и организовал подпольное онлайн-казино.

    По всем трем фактам осужденные вину признали и были приговорены к различным мерам наказания.

    Изъятые технические устройства – более 80 компьютеров, модемов, видеорегистров и денежные средства обращены в доход государства.

    Арендодатели были предупреждены об уголовной ответственности за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса.

    Уважаемые граждане! Если возле вашего места проживания или пребывания располагается игровой аппарат или игорное заведение, можете об этом сообщить в Агентство.

    Для этого достаточно отправить фото и адрес в личном сообщении на официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить по телефонам доверия +7 (7172) 70-84-78.

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    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Минфин РК
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