Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Подпольные цеха по производству алкоголя выявили в Туркестане и Шымкенте

    2 Июня 2022, 15:45

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выявили подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

    Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.

    Так, сотрудники территориального департамента АФМ по Туркестанской области пресекли деятельность двух цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ)

    «В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестан и Шымкент, были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией», - сообщили в Агентстве финмониторинга.

    В настоящее время проводится досудебное расследование.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    Две машины перевернулись в Астане: водитель был пьян
    С июля в Казахстане может подорожать алкоголь
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус