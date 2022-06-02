Подпольные цеха по производству алкоголя выявили в Туркестане и Шымкенте

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выявили подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.

Так, сотрудники территориального департамента АФМ по Туркестанской области пресекли деятельность двух цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок (УКМ)

«В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий, установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в городах Туркестан и Шымкент, были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией», - сообщили в Агентстве финмониторинга.

В настоящее время проводится досудебное расследование.



