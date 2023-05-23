Подпольную нарколабораторию нашли на рыболовной станции возле Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подпольную лабораторию по выращиванию конопли нашли на рыболовной станции возле Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны трое жителей города в возрасте 49, 48 и 47 лет, которые занимались выращиванием дикорастущей конопли.

При обыске у одного из мужчин, который проживал в частном доме, в бане обнаружено 6 кустов конопли и 26 кустов, выращиваемых в горшках. Также обнаружено оборудование – вентиляторы для растений, лампы температурного режима, сухие и жидкие удобрения.

В ходе расследования установлено, что мужчины работали на рыболовной станции, возле озера Коктал. Горшки с кустами конопли перевозили и выращивали в подпольной лаборатории на территории хозяйства.

В ходе проведения обыска станции изъяли 55 кустов конопли в горшках, 9 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом. Задержанные взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.



